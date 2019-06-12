Yalova’da oyun salonları denetlendi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Yalova'da oyun salonlarına şok baskınlar yapıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetim yaptı. Çok sayıda ekibin iştirakiyle il merkezi ve ilçelerde bulunan oyun salonlarına giden polisler, burada yasaların öngördüğü şartların sağlanıp sağlanmadığını inceledi. Şok uygulamada en çok dikkat edilen konuların başını ise küçük yaşta çocukların ve formalı öğrencilerin salonlarda bulunup bulunmadığı oldu. Oyun salonlarında güvenlik kamerası bulundurma şartı da denetimden geçen bir diğer husus oldu. Ekipler güvenlik kamerası bulunan ancak çalışmayan işletmelere de para cezası kesti. Yalova Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri uygulamanın 81 ille eş zamanlı olarak Yalova genelinde de hayata geçirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA