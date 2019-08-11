Yalova'da protokol bayramlaştı

YALOVA (AA) - Yalova Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Şaban Temüge Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşmaya Vali Muammer Erol, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekilli Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekilli Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Kurmay Tuğamiral Ayhan Gedik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Erol ve protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası, Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA