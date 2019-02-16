Yalova'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiaları

YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "iki yıl önce belediyeye ait barınaktaki köpeklerin zehirlendiği" iddialarını yalanladı.

Salman, yaptığı açıklamada, bazı çevrelerin birkaç yıl önceki iddiaları yeniymiş gibi tekrar işlemeye kalktıklarını belirtti.

Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını ifade eden Salman, şunları kaydetti:

"Bunlar hayvansever filan değil. Bunlar hayvandan geçinen insanlar, hayvansever geçinen insanlar. Bu kişiler Yalovalı değil ki. Yalova ile hiçbir ilgileri yok. Önemli olan şu: Türkiye'de hayvan ambulansı kaç yerde var, Türkiye'ye örnek olmuş röntgen cihazı, veteriner işlerinde kaç yerde var? yok. Medikal ozon tedavisi yapılıyor. Hayvanlara Türkiye'de tek yapılan yer, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüdür. Hayvanseverler değişik zamanlarda geliyor, oradaki hizmeti görüyor. Oradaki insanların emeğine yazık; veteriner hekimlerin, o hayvanlara bakanların, emek verenlerin. Bu kadar emek hiçe sayılır mı?"

Kaynak: AA