Yalova'da trafik güvenliği toplantısı

YALOVA (AA) - Yalova'da, yaklaşan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yetkilileriyle "Şehirler arası otobüs kazaları ve ilgili kurumlarla değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehirler arası yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların en aza indirilmesi amacıyla yaşanılan sorunlara sektör temsilcileriyle çözüm yolları arandı.

Toplantıda, yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 89'unun kara yolu taşımacılığıyla yapıldığına vurgu yapılarak, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile vatandaşların kara yolundaki seyahatleri esnasında trafikteki güvenliğinin nasıl sağlanabileceği görüşüldü.

Trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların en aza indirilmesi amacıyla sektör temsilcilerine, şehirler arası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firma yetkililerine ve çalışanlarına yol ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA