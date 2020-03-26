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  3. Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

YALOVA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova’da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.Kentte trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde...

Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

YALOVA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Yalova’da trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor.

Kentte trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yapıştırıldı.

Uygulamanın kısa sürede kentteki tüm trafik sinyalizasyon sistemlerinde yapılacağı bildirildi.

Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

Yalova'da trafik ışıklarında koronavirüse karşı "Evde kal" mesajı

Kaynak: AA




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