Yalova'da trafik kazası: 5 yaralı
YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-Termal yolunda ilçe merkezine seyreden E.E. idaresindeki 33 CBM 33 plakalı otomobil, Gökçedere mevkiine geldiği esnada...
YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-Termal yolunda ilçe merkezine seyreden E.E. idaresindeki 33 CBM 33 plakalı otomobil, Gökçedere mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ü.T. idaresindeki 77 T 0030 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile ticari taksideki yolcular Almanya uyruklu Tahırı Setara, Kazakistan uyruklu Nurzhan Bulharbaıkyzy ve Afganistan uyruklu Tahırı Bıbı Jan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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