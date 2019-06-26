Yalova'da "uyanık cerrahi" yöntemiyle beyin ameliyatı

YALOVA (AA) - Yalova'da, "beyin kanaması" teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, "uyanık cerrahi" yöntemle ameliyat edildi.

Alınan bilgiye göre, Naciye Yağcı, selülit şikayeti üzerine Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan Yağcı'nın sağ kolunda ve bacağında 4 gündür devam eden ve yavaş ilerleyen kuvvet kaybı tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından muayene edilen Yağcı'da "beyin kanaması" olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan Yağcı'ya yaşı gereği genel anestezi uygulanmadı. Hastanın, lokal anestezi altında bilinci açık şekilde, konuşarak gerçekleştirilen ameliyatı başarılı sonuçlandı.

Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta, iki gün içinde yürümeye başladı.

Opr. Dr. Özel, hastanın sağlığının hızla iyiye doğru gittiğini ifade etti.

Kaynak: AA