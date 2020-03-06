Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 8 ikamet, bir iş yeri ve 2 otomobilde narkotik köpeği desteğiyle arama yapan ekipler, çalıntı motosiklet, 227 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 121 mermi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.





Kaynak: AA