Yalova'da velilere seminer

YALOVA'da, Bahçeşehir Koleji tarafından öğrenci velilerine yönelik "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" konulu seminer verildi.

Bir otelde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlük Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Özen Yazğan yaptı. Yazğan, "Ev sahibi olarak sizlere hoş geldiniz demek istedim. Oldukça genç bir anne -baba kitlesi olduğunuzu düşünüyorum. Merkez kampüslerimizden biriyle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, birçok şey duyuyoruz ve biliyoruz. Burada bu semineri dinlerken, gerçekten ben bunu ne kadar içselleştiriyorum diye düşünmenizi istiyoruz. Çok temel bir şey var ki insan kendini ne kadar geliştirebiliyorsa evladını da o denli geliştirebilir" dedi.

DR. BOLAT SUNUM YAPTI

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat da seminerde sunum yaptı. Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini anlatan Dr. Bolat, "Her anne ve baba çocuğunu sever mi?" diyerek sunumuna başladı. Dr. Özgür Bolat, "Çocuğa sevgi göstermesini anne babalar neden etkiler? Gerçek sevgide koşul var mıdır? 2- 3 yaşında bir çocuğu anne baba neden engeller? Anne baba çocuğunu seviyorsa neden sevgisini göstermiyor? Sevgi göstermenin riski nedir? Anne baba çocuğunu seviyorsa, çocuk neden emin olmuyor? Çünkü koşul var. Gerçek sevgide koşul yoktur. Anne baba koşul koyuyorsa çocuk gerçekten sevildiğini düşünmüyor. Zorla yemek yedirilen çocuk sevildiğini düşünür mü? Çocuk, kendi başarısı için baskı yapanı sever mi? Asıl soru şu; Sevgisiz büyüyen çocuklar ileride ne gibi bedeller öder?" diye konuştu.

ANNE VE BABALARA TAVSİYELER

Anne babalara tavsiyelerde bulunan Dr. Bolat, "Anne babanın kendisini değiştirmesi gerekir, kendi yaralarını iyileştirmesi gerekir. Araştırmalar var. Siz çocuğunuzu okuldan alın başka okula verin; bu, başarısını yüzde 27 oranında etkiler. Burada en önemli etken ailelerdir. Siz mükemmeliyetçiyseniz çocuğunuz da öyle olur, siz kaygılıysanız çocuğunuz da kaygılı olur, siz kendiniz sıkılıyorsanız çocuğunuzla da sıkılırsınız. Bu anne baba okulu değil, birey olma okulu. Çocuğum benle konuşmuyor, çocuğum okulda yaşananları bana anlatmıyor; neden acaba? Neden? Kabul görmeyeceği için çocuk anlaşılmayacağını düşünüyor. Aslında anne ve baba kabule geçse çocuk anlatmaya başlayacak. İlkokula kadar susturamadığınız çocuğunuz ne oluyor da sonra konuşmuyor? Yargılar ve anlaşılır hissetmiyor. Mutluluğun özünde kabul görme var. Kabul gören insan mutlu oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA