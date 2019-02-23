Yalova’da zincirleme kazada 'tabelalar şaşırtıyor' iddiası

YALOVA'da Tonami Meydanı'ndaki köprülü kavşak girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yaşayanlar Yalova-Bursa karayolu üzerindeki tabelaların sürücüleri şaşırttığını ve bu nedenle aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini öne sürdü.

Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan 34 ET 2521 plakalı TIR'ın sürücüsü Hasan G., Tonami Meydanı'ndaki köprülü kavşağa girdiği sırada, iddiaya göre, "Osmangazi Köprüsü-İstanbul" tabelası nedeniyle yanlış yöne girdiğini düşünerek durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden 16 CNN 71 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan A. ise TIR'ın manevra yapacağını düşünerek durdu ve aracıyla geriye doğru gitmeye çalıştı. Yine bu esnada aynı istikamette ilerleyen 77 EE 448 plakalı kamyonet sürücüsü Nail K. ise geri manevra yapan 16 CNN 71 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle köprülü kavşak girişinde bulunan 34 ET 2521 TIR'a çarptı. Kazada yaralanma olmazken, köprülü kavşaktaki trafik yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle karayolunda kuyruk oluştu.

TABELALARDAN KAYNAKLANDI İDDİASI

Öte yandan, çevrede yaşayanlar kazanın Karayolları tabelasından kaynaklandığını iddia ederken, Osmangazi Köprüsü-İstanbul tabelasını gören sürücülerin Osmangazi Köprüsü'ne yönlendirildiklerini düşünerek aniden duraklama yaptığını söyledi. Bölgeye gelen itfaiye personeli de bölgede sık sık kazaların meydana belirtti. Köprülü kavşak yolu 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

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DHA