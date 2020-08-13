Yalova’da zincirleme trafik kazası: 7 araç birbirine girdi
Yalova'da bir aracın aşırı süratli olması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen olayda Kocaeli istikametine giden bir araç, aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan aracı görmeyen diğer otomobiller duramayarak birbirlerine çarpmaya başladı. Olayda araçlardaki 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlar nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik yan yoldan sağlandı.
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