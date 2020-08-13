Yalova’da zincirleme trafik kazası: 7 araç birbirine girdi

Yalova'da bir aracın aşırı süratli olması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.