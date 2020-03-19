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Yalova’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Yalova'da Erdal Dönmez'in silahla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Yalova’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Yalova'da Erdal Dönmez'in silahla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Yeni Cami Sokak'ta Erdal Dönmez'in (53) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili S.A. ve S.A. adlı iki kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay 17 Mart 2020 akşamı gerçekleşmişti. Erdal Dönmez ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.A. ve S.A. arasında çıkan kavgada Dönmez, tabancayla 2 el ateş edilerek sırtında vurulmuştu. Dönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA




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