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  3. Yalova’daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu

Yalova’daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova’daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

Yalova Belediyesinde yaşanan yolsuzluk sonrası pazartesi günü gözaltına alınan 5 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrası A.R.A. , T.K ve T.D. tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor.

Kaynak: İHA




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