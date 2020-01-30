Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım

YALOVA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Yalova Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi.

Kampanyada toplanan 525 çuval kıyafet, 20 çuval ayakkabı, 283 çuval battaniye ve yorgan, 72 koli gıda malzemesi başta olmak üzere bebek bezi, oyuncak, halı, su, ısıtıcılar tıra yüklendi.

Elazığ'daki Çölyak ve PKU hastaları için de hazırlanmış olan glutensiz gıdalar deprem bölgesine gönderildi.

Yardımların tıra yüklenmesi sonrasında açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, depremin acısını en iyi bilen kişilerden olduklarını belirterek, bu yüzden bir depremin ardından yüreklerinin iki kere yandığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların ne olduğunu iyi bildiklerini anlatan Salman, şöyle konuştu:

"Yalova halkı, bugün Elazığ'a yola çıkmak üzere olan tırı, kendi elleriyle doldurdu. Elazığ ve Malatya'daki hemşerilerimizin acısını biraz azaltırsak Yalova olarak ne mutlu bize. Bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, acılı ailelere baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Allah bir daha göstermesin. Deprem bilincinde olan bir kentiz. Deprem yine gelecek. Gerekli tedbirlerin ve radikal kararların bütün ülkemizde bir an önce alınmasını istiyorum."



Kaynak: AA