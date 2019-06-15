Yalovalı öğrenciler, "Biz Anadoluyuz projesi" kapsamında Vali Akbıyık’ı ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılıp devam eden "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen Yalovalı öğrenciler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Akbıyık küçük misafirlerine hitaben yaptığı konuşmada, bu proje kapsamında binin üzerinde öğrenci gönderdiklerini belirtti. Bu çocukların farklı bölgeler görmesi ve farklı kültürleri tanıması açısından büyük fayda sağladığını dile getiren Vali Akbıyık, "Bu size tatil hediyesi gibi oldu okulun son gününde Hakkari'yi görmek lazım Türkiye'nin ender güzel yerlerinden dağları, Zap suyu her yeri ayrı bir güzellik. İnşallah burada güzel arkadaşlıklar edinip güzel vakit geçirirsiniz. Hakkarililer misafirperverdir sizi en güzel şekilde ağırlacaklardır" dedi.

Vali Akbıyık, her bir misafiri ile tek tek sohbet edip hediyelerini vermesi ve günün anısına fotoğraf çektirmesinin ardından ziyaret son buldu. Vali Akbıyık'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'da eşlik eti.

Kaynak: İHA