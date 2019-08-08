Yalova’nın Afet Müdahale Planı hazır

Yalova İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aziz Aksoy, ilin yol haritası olan Afet Müdahale Planı'nın hazır olduğunu söyledi.

17 Ağustos Marmara depreminde büyük acılar yaşayan ve Yalova bundan ders çıkartmayı bildi. Afet Müdahale Planı'nın hazır olduğunu belirten AFAD Müdürü Aziz Aksoy, "Yalova muhtemel bir bir afete hazır durumda. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'ların ne yapacağını belirleyen ve madde madde gösteren Afet Müdahale Planı hazır. Bunu Türkiye Afet Müdahale Planı altında gerçekleştirdik. Muhtemel bir afet anında her kurum kendi sorumluluk alanında yapması gereken ne varsa yapabilecek durumda. Yollarımız kapansa alternatif yollarımız belli. Alternatif yollar da kapalıysa dahi deniz yoluyla ilimize yardımların gelmesini ön gören bir planlama da var. İletişim koparsa 15 dakika içerisinde mobil telsiz sistemimiz devreye girecek. AFAD Lojistik deposunda evleri yıkılan vatandaşlarımız için çadırlarımız hazır bekletiliyor. Barınma ve beslenme alanları belli. Her detay düşünüldü ve planlandı. Yine Yalova'da olası bir deprem anında toplanma alanları da belli. Armutlu'dan Altınova'ya kadar tüm ilde olası bir afet anında toplanma alanlarının nereler olacağı da bu plan çerçevesinde planlanmış durumda" dedi.

Deprem sonrasında yapılan binalar güvenli

Yalova'da depremden sonra yapılan yapıların büyük ölçüde güvenli olduğunun altını çizen Aksoy, "Yalova Üniversitesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi ortaklaşa olarak yapı stokunu tahlil ettik. 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında yapılan binalar son derece güvenli. Ama depremden önce yapılan yapılar için bunu söylemek çok da mümkün değil. Biz her seferinde deprem riski yaşanan yerlerde kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade ettik. Halen aynı görüşteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA