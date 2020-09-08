Marmara Bölgesinin nadide illerinden birisi olan Yalova, ufak bir şehir olmasına rağmen doğal güzellikleri ve İstanbul'un kalabalığından kaçmak birçok yeri bulunan şehirlerimizden birisi. 1995 yılında İstanbul'un ilçesi olmaktan ayrılıp başlı başına bir il haline gelen Yalova'nın yöresel lezzetlerine ve gezilecek yerlerine haberimizde bakıyoruz. İşte, Yalova'nın neyi meşhur? Yalova'da ne yenir? Gezilecek yerler...

YALOVA'NIN NEYİ MEŞHUR? YALOVA'DA NE YENİR?

Termal Çorbası

Yalova'nın en bilinen ve en çok tüketilen çorbalarından olan Termal Çorbası, havuç, patates, kereviz gibi sebzelerle kıyılmış bezelye, sarımsak ve tereyağının buluşması sonucu ortaya çıkıyor. Termal Çorbası, Yalova sofralarının vazgeçilmezlerinden.

Milföylü Yalova Kebabı

Et yemekleri konusunda adından çok söz ettiremeyen bir il olan Yalova'da en çok sevilen lezzetlerden biri, Milföylü Yalova Kebabıdır.

Yalova Köftesi

Türkiye'de her şehrin bir köftesi vardır. Yalova'da bu şehirlerin ardında kalmamış. Yalova Köftesinde farklı olarak köftenin içerisine krema konulur.

Papara

Yalova'nın birçok yerinde yapılan Papara, mısır unu ile yapılan bir çorbadır.

GEZİLECEK YERLER

Yalova Atatürk Köşkü

Yalova Atatürk Köşkü 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Yalova'nın 12 kilometre güneyindeki Termal ilçesine yapılan iki katlı köşk.

Yürüyen Köşk

Atatürk Köşkü olarak bilinen Yürüyen Köşk, Yalova Millet Çiftliği'nde 1929 yılında yapılmıştır.

Çınarcık

Marmara Bölgesinin en çok ziyaretçi alan yazlık beldelerinden birisi olan Çınarcık, her yaz birçok turisti konuk ediyor.

YALOVA HAKKINDA

Marmara Bölgesinde bulunan Yalova, 1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak il statüsüne kavuştu. İlk yerleşim izlerinin M.Ö. 3000 yılına dek uzandığı, sağlık turizmiyle de ülkemizde önemli bir yeri olan Yalova’nın birbirinden güzel ilçeleri, özellikle İstanbullular için tam birer kaçış noktası niteliğine sahip.

Yalova Termal ve Armutlu Kaplıcaları, ülkemizin en önemli kaplıcalarının başında geliyor. Çok uzun dönemlerden beri şifa özelliğiyle ziyaret edilen Termal ilçesi, günümüzde de aynı değerini koruyor.

