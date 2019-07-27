Yalovaspor’da Onay Tuna güven tazeledi

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yalovaspor'da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı.

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nin ev sahipliği kongrede mevcut başkan Onay Tuna güven tazeledi. Hedefini profesyonel ligler olarak belirleyen Yalovaspor'un olağanüstü genel kuruluna AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediyesi Başkanvekili Yavuz Bingöl, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın yanı sıra kongre üyeleri katıldı.

Borcunun 3 milyon 328 Bin TL olduğu belirtilen Yalovaspor'un yeni sezondaki bütçesi ise 1 milyon 315 bin TL oldu.

Yalovaspor'un Onay Tuna başkanlığındaki yönetiminde Vedat Akyol, Ertuğrul Evci, İlker Dağdelen, Bora Tanaçan, Tuğrul Kaş, Murat Dönmez, Erhan Doğruyol ve Enes Aydın yer aldı.

Hedeflerinin profesyonel lig olduğunu belirten Yalovaspor Başkanı Onay Tuna,"Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sayısı 350'yi bulan az sayıda üyemiz var. Birçoğu vefat etti, birçoğu da Yalova'dan ayrıldı. Biz bu sayıyı yukarıya çekmek istiyoruz. 5 bin üye hedefimiz var. Bu sayede bir geliri de kulübümüze kazandırmış olacağız. Yalovaspor'u eski günlerine döndürmek için çok çalışacağız. A takımımızın yanı sıra altyapımızla da söz ettireceğiz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızla Altınordu Futbol Kulübü'nü ziyaret ettik. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Üreten ve sunan bir Yalovaspor olacağız. Üretmeden 3. Lige, 2. Lige çıksak bile bu Yalovaspor yine düşer. Altyapımız en büyük kaynağımız olacak. Biz bu yola çıktık ve Yalovaspor'umuzu özlediğimiz hasretini duyduğumuz yerlere taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA