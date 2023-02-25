Yalun Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yalun Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yalun Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yalun Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yalun Li 13 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李亚伦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yalun Li Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yalun Li'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yalun Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yalun Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yalun Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yalun Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yalun Li şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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