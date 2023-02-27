Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübün 29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan olağan ve idari genel kurul toplantısında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

SLOGANLARA SESSİZ KALDI

Çebi'nin kulübün, 200 milyon TL olan vergi borcunun 16 milyon TL'ye kadar düşürüldüğünü ifade ederken siyah beyazlı tribünlerden yapılan "Hükümet istifa" sloganlarına sessiz kalması tepkilere yol açtı.

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Çebi konuşmasında şunları söylemişti:

"Vergiden 200 milyon, bize hizmet verenlerden silinen 100 milyon, bağış yapanlardan 100 milyon, Yıldırım Demirören'in silinen alacağını alt alta koyduğunuzda 500-600 milyon TL yapıyor. 200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel... Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar."

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ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Öte yandan bir vatandaşın söz konusu paylaşıma ilişkin, "Ben de buradan yalvarıyorum, acaba devlet bana 80 metrekarelik bir deprem dayanıklı bir ev verebilir mi?" yorumu çok konuşuldu.

SPORSEVERLER VERGİ İNDİRİMİNE TEPKİLİ

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma ilişkin olarak çeşitli yorumlarda bulundu.

"Hükümet Beşiktaş'ın 200 milyon TL borcunu neden 16 milyona indirdi? Beşiktaş kulübünden 184 milyon TL vergi borcundan neden vazgeçildi? Bu vazgeçilen 184 milyon TL gariban Türk halkının parası değil miydi? Beceriksiz bir şekilde zarara uğratılan kulüplerin zararını gariban Türk halkı karşılamak zorunda mı? Bu dört büyük kulübe neden bu kadar göz yumuluyor, kayırılıyor?"