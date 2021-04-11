Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası rüzgar nedeniyle tamamlanamadı

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabı, rüzgar yönünün uçuşlara izin vermemesi sebebiyle tamamlanamadı. 9 Nisan Cuma günü, 16 şehirden 50 sporcunun katılımı başlayan ve her sporcunun 3 tur gerçekleştirmesi gereken yarışlar, ikinci turlara geçilemeden sona erdi. Üç gün olarak planlanan yarışlarda ilk iki gün uçuş gerçekleştirilemedi. Üçüncü gün de ilk tur tamamlandı ancak ikinci tura hava şartları izin vermedi. Bunun üzerine federasyon yetkilileri herhangi bir puanlama yapmadı ve yarışları iptal etti. Uluabat Gölü'nün eşsiz manzarasında geçirdikleri 3 gün sonunda ekipmanlarını toplayan sporcular, şampiyonaya, 21-23 Mayıs günleri Hatay'da düzenlenecek 3. etap yarışları ile devam edecek.

Yarışların en küçük yaştaki sporcusu olan ve yarışmaya Alanya'dan katılan 13 yaşındaki Faruk Karateke ilgi odağı oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. etabının, katıldığı ilk yarış olduğunu, yamaç paraşütü sporuna yaklaşık 2 yıl önce babası ve abisinin teşvikleri ile başladığını söyleyen Karakete, hava koşullarının yarışların tamamlanmasına izin vermese de Fadıllı'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

ŞAMPİYONAYA KATILAN EN KÜÇÜK SPORCU

13 yaşındaki sporcunun eğitmeni Alanya Sportif Havacılık Kulübü Antrenörü Yusuf Doğu Bozdağ da Faruk Karakete'nin bugüne kadar Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonalarına katılan en küçük yaşta sporcu olduğunu belirterek "Faruk Türkiye'de bu sporu yapan en küçük yaştaki sporculardan biri. Bu ilk organizasyonunda havanın azizliğine uğramasak Faruk'un güzel bir başarı göstereceğine inanıyorduk, ancak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faruk gerek hedef, gerek branş şampiyonalarındaki başarıları ile adından sıkça söz ettirecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı