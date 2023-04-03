Yamato Mizota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamato Mizota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yamato Mizota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yamato Mizota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yamato Mizota 28 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 溝田 大和 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yamato Mizota Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yamato Mizota'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yamato Mizota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yamato Mizota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yamato Mizota şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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