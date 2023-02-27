Yamato Okada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamato Okada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yamato Okada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yamato Okada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yamato Okada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamato Okada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yamato Okada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamato Okada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yamato Okada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yamato Okada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yamato Okada 17 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡田 大和 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yamato Okada Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Yamato Okada'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yamato Okada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yamato Okada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2023 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2024 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2024 yılında H. C. Sapporo

Yamato Okada kimdir

Yamato Okada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yamato Okada şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yamato Okada nereli

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