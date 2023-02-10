Yamil Garnier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamil Garnier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yamil Garnier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yamil Garnier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yamil Garnier 22 Aralık 1982 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Yamil Garnier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yamil Garnier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yamil Garnier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 20 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yamil Garnier'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yamil Garnier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yamil Garnier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yamil Garnier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yamil Garnier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Atlético Uruguay

1 Temmuz 2004 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2005 yılında Juve. Antoniana

30 Haziran 2006 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2010 yılında Racing (Cba)

11 Eylül 2011 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2014 yılında CA Colón

20 Temmuz 2017 yılında Sarmiento Junin

Yamil Garnier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yamil Garnier şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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