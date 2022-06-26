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  3. Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!

Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençlerin yan baktı kavgasında 2 kişi öldürüldü. Olay ilçeye bağlı Yeşil Mahalle 4225 sokakta meydana geldi.

Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!

İddiaya göre, daha önce husumetli olan B.D. (22), E. Y. (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y.(16) gündüz saatlerinde yan baktın nedeniyle tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı.

Gece 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençler, tekrar kavga etti. Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinde av tüfeğiyle yaralandılar. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!

Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. ile birlikte kavgada kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!Yan baktın kavgasında kan aktı! Tarsus'ta yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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