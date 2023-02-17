Yan Britschgi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Britschgi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Britschgi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Britschgi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Britschgi 19 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Britschgi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yan Britschgi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Britschgi'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yan Britschgi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Britschgi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Britschgi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Britschgi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kickers Luzern

28 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Yan Britschgi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Britschgi şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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