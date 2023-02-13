Yan Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yan Couto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yan Couto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yan Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Couto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Couto 3 Haziran 2002 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yan Bueno Couto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Couto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Yan Couto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Couto'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yan Couto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yan.couto/

Yan Coutoboyu ve yaşı kaç

Yan Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yan Couto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yan Couto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

1 Temmuz 2020 yılında Man. City

25 Eylül 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2021 yılında Man. City

21 Ağu 2021 yılında SC Braga

30 Haziran 2022 yılında Man. City

25 Temmuz 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Man. City

Yan Couto kimdir

Yan Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Couto şuan Girona FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Coritiba FC (2012-20)

Yan Couto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Yan Couto nereli

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