Yan Dhanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Dhanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yan Dhanda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yan Dhanda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yan Dhanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Dhanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Dhanda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Dhanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Dhanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Dhanda 14 Aralık 1998 tarihinde Dudley şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İngiltere,Hindistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Dhanda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Yan Dhanda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Dhanda'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Yan Dhanda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yandhanda/

Yan Dhandaboyu ve yaşı kaç

Yan Dhanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yan Dhanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yan Dhanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Dhanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U23

1 Temmuz 2018 yılında Swansea

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

Yan Dhanda kimdir

Yan Dhanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Dhanda şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

West Brom (2008-2013), Liverpool FC (2013-2018)

Yan Dhanda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Yan Dhanda nereli

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