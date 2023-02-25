Yan Mosesov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Mosesov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Mosesov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Mosesov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Mosesov 31 Mart 2000 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мосесов Ян Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Mosesov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yan Mosesov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yan Mosesov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mosesov_18

http://www.instagram.com/masosik_8

Yan Mosesov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Mosesov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Mosesov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Mosesov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vitebsk

Yan Mosesov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Mosesov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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