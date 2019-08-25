Yan Sasse, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Yan Sasse'yi transfer etti.

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi yeni transferi Yan Sasse'yi stadyumda yer alan skorboarddan duyurdu. Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı stadyumda izledi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Brezilya'nın Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı. Yan Sasse'ye kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

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DHA