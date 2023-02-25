Yan Sasse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Sasse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Sasse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Sasse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Sasse 24 Haziran 1997 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yan Medeiros Sasse şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Sasse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Yan Sasse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Sasse'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yan Sasse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yansasse97/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/YanSasseOficial

Yan Sasse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Sasse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Yan Sasse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Sasse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

19 Ağustos 2019 yılında Coritiba FC

26 Ağustos 2019 yılında Ç. Rizespor

3 Ağustos 2020 yılında Coritiba FC

30 Mart 2021 yılında América-MG

12 Ağustos 2022 yılında Wellington P.

Yan Sasse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Sasse şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.