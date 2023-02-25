Yan Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Shi 30 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 石炎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Shi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Shi'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yan Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında IM Caoshangfei

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

13 Temmuz 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

6 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Yan Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Shi şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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