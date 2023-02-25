Yan Skibskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Skibskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yan Skibskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yan Skibskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yan Skibskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Skibskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yan Skibskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Skibskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Skibskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Skibskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Skibskiy 25 Aralık 2002 tarihinde Chashniki şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Скибский Ян Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Skibskiy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yan Skibskiy'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yan Skibskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Skibskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yan Skibskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Skibskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2021 yılında Vitebsk

Yan Skibskiy kimdir

Yan Skibskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Skibskiy şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Yan Skibskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Yan Skibskiy nereli

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