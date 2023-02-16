Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Souto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Souto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Souto 5 Ekim 2001 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yan da Cruz Souto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Souto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL SPORTS yapmaktadır. Yan Souto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Souto'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yan Souto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Souto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Souto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Souto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2022 yılında Floresta-CE

8 Mart 2022 yılında Goiás EC

Yan Souto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Souto şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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