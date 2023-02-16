Yan Valery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Valery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Valery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Valery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Valery 22 Şubat 1999 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Valery Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NineFour yapmaktadır. Yan Valery, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Valery'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yan Valery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yan_valery

http://www.instagram.com/yan.valery/

Yan Valery Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Valery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yan Valery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Valery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2016 yılında Southampton U23

1 Ocak 2019 yılında Southampton

1 Şubat 2021 yılında Birmingham

31 Mayıs 2021 yılında Southampton

1 Eylül 2022 yılında Angers SCO

Yan Valery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Valery şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Outre-Mer du Bois l'Abbé, (2005-2009), Champigny FC 94 (2009-2013), Stade Rennais FC (2013-2015), Southampton FC (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.