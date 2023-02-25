Yan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Wu 7 Ocak 1989 tarihinde Yangzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴龑 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Wu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yan Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Wu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yan Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında HB Greenery

13 Ocak 2015 yılında HN Jianye

28 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

18 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Yan Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Wu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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