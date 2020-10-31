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  3. Yan yatan binaları vinçlerle canları pahasına ayakta tutmaya çalıştılar!

Yan yatan binaları vinçlerle canları pahasına ayakta tutmaya çalıştılar!

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yan yatan binalar iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor. Havadan görüntülenen görüntülerde kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binalar deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yan yatan binaları vinçlerle canları pahasına ayakta tutmaya çalıştılar!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün meydana gelen depremde çok sayıda bina moloz yığınına döndü. Depremde 831 kişi yaralanırken, 25 kişi hayatını kaybetti. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 6,6 büyüklüğünde açıklanırken, Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgilere göre deprem 6,9 büyüklüğünde yaşandı.

YIKILMASI AN MESELESİ

İzmir'in tüm ilçelerini etkileyen depremde arama kurtarma çalışmalarının devam ederken, yan yatan ve iş makinalarının desteğiyle ayakta durabilen Barış ve Cumhuriyet siteleri havadan görüntülendi. Depremin şiddetine dayanamayan binalar iş makineleri desteğiyle ayakta duruyor.

Yan yatan binaları vinçlerle canları pahasına ayakta tutmaya çalıştılar!

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinde 3 bina, Cumhuriyet Sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makinaları destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi.

Yan yatan binaları vinçlerle canları pahasına ayakta tutmaya çalıştılar!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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