Yan Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Zhang 30 Mart 1997 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张岩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Zhang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yan Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yan Zhang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2025 tarihinde bitmektedir.

Yan Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında BJ Guoan

13 Temmuz 2018 yılında JS Suning

6 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Yan Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Zhang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Yan Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U18 takımında 24 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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