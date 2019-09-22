Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

Zeytinburnu'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki tane araçta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralana olmazken bir tane araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.45 sularında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 29/2 sokaktaki park halindeki araçlarda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki apartmanın önünde park halindeki Dural Tembel'e ait 34 34 US 3114 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler park halindeki başka araca sıçradı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinlerinden bir vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevlerin kaldırımdaki tahta paletlere sıçramaması için 3 kattan kovalarla su dökmeye başladı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kundaklama olması şüphesi üzerine çevrede güvenlik kamerası ve çalışma başlattı.

Öte yandan aracı yanan Duran Tembel'in eşi ise kaldırıma geçerek, gözyaşı dökerek feryat etti.

Yangına kova ile su döken Yaşar Düz, "Eşim bana seslendi araç yanıyor diye. Ben de yangının kaldırımdaki tahtalar sıçramaması için yukardan kovalarla su döktüm. Yanmaya devam etti ama tahtalara sıçramadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA