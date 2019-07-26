Yanan araçta ağır yaralanan genç hava ambulansı ile İzmir’e sevk edildi

Bilecik'te meydana gelen trafik kazası sonrası alev alan araçta ağır yaralanan genç, hava ambulansı ile İzmir'e sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir eden Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başlarken, içinde bulunan 4 kişiyi kazayı gören diğer sürücüler kurtardı. Kazada sürücü Fatih Tekinkaya ile otomobilde bulunan Hilal Tekinkaya (41), F.T. (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralandı. Yaralıların ikisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan diğer 2 yaralı ise Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunda 1. derece yanık ve ayak yaralanması (ampütasyon) olan Talha Mirsad Tekinkaya'nın İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Talha için Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hava ambulansı tahsis edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Evi bahçesindeki helikopter pistine inen helikopter, yaralıyı aldıktan sonra İzmir'e hareket etti.

Kaynak: İHA