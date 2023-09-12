Yanan konteynerdeki vinç operatörü feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantiye alanında konteynerde çıkan yangında tek başına kaldığı bildirilen vinç operatörü Yılmaz Gezer'in yanarak feci şekilde can verdiği belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yanan konteynerdeki vinç operatörü feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantiye alanında konteynerde çıkan yangında tek başına kaldığı bildirilen vinç operatörü Yılmaz Gezer'in yanarak feci şekilde can verdiği belirlendi.

Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerin bulunduğu bölgede yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, gerekli önlemleri alarak yangını söndürürken, yangında konteynerlerden bir tanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında, konteynerde tek başına kaldığı ve inşaatta vinç operatörü olarak çalıştığı bildirilen 55 yaşındaki Yılmaz Gezer'in yanan konteynerden dışarı çıkamayarak feci şekilde can verdiği belirlendi.

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, yanarak yaşamını yitiren vinç operatörü Yılmaz Gezer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
Son Haberler
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık’ı modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz”
Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!