Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi

Ümraniye'de akşam saatlerinde yatılı bir Kuran Kursu binasının dördüncü katındaki boş bir odada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevre ekipler müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kurs binasında çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 01.30 sıralarında Ümraniye ilçesi, İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan yatılı erkek Kuran kursunda çıktı. Beş katlı olan yurt binasının dördüncü katında bulunan bir odada çıkan yangın, yurdun boş olması nedeniyle kısa sürede fark edilemedi. Bütün odayı kaplayan alevleri fark eden yurt personeli ve çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile yangının çıktığı odaya dışarıdan ulaşarak müdahale etti. Oksijen tüpü yardımıyla içeriden de müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Kursta kalan öğrencilerin geçtiğimiz gün izine ayrılarak binadan ayrılmaları olası bir faciayı önlerken yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA