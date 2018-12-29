Yanan trafo merkezini itfaiye söndürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo merkezi yandı. Korkulu anlara neden olan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın gece saatlerinde İlçenin Ayvanat Mahallesi sekizinci sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, belirlenmeyen bir nedenle mahalleye elektrik enerjisini veren trafo, büyük bir gürültüyle patladıktan sonra yanmaya başladı. Trafonun yandığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri ile polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

DEDAŞ ekipleri karanlıkta kalan mahalleye yeniden enerji vermek için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA