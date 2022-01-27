Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star Nisa kimdir, nereli ve kaç yaşında?Kendi yerine başkasını sınava sokan Mostafa Mohamed'e hapis şoku! Galatasaray yine forvetsiz kaldı!Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2022 yılı enflasyon hedefini açıkladıYanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!Deniz Undav kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Deniz Undav hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor?"İmamoğlu varsa umut var" sloganıyla geldi, "Kriz varsa İmamoğlu yok" gerçeğiyle yüzleştirdi! İşte, seçildiği günden bugüne Ekrem İmamoğlu'nun kriz yönetimi(!)Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 Final ne zaman?Deniz Undav için Milli harekat! Yetkililer Belçika'ya gidecek!Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü, neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Katili kim?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Yanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Yanardağ felaketiyle karşılaşan Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da, bu defa deprem meydana geldi. 6,2 büyüklüğündeki deprem, ülkeyi şiddetiyle sarstı.

Yanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) edinilen bilgiye göre; Tonga'nın Pangai şehrinin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının derinliği 14.5 km olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz 15 Ocak'ta yine aynı ülkede bir denizaltı volkanik patlaması meydana gelmiş, korkunç olayda ABD'nin Batı kıyıları, Hawaii, Alaska ve Japonya'yı da içine alan geniş bir alanda tsunami uyarısı verilmişti. 

Yanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT