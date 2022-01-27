Yanardağ felaketinin ardından, Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) edinilen bilgiye göre; Tonga'nın Pangai şehrinin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının derinliği 14.5 km olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz 15 Ocak'ta yine aynı ülkede bir denizaltı volkanik patlaması meydana gelmiş, korkunç olayda ABD'nin Batı kıyıları, Hawaii, Alaska ve Japonya'yı da içine alan geniş bir alanda tsunami uyarısı verilmişti.