Yancho Andreev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yancho Andreev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yancho Andreev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yancho Andreev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yancho Andreev 8 Ocak 1990 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Янчо Иванов Андреев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yancho Andreev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yancho Andreev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yancho Andreev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yancho Andreev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yancho Andreev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yancho Andreev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yancho Andreev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cherno More

1 Temmuz 2009 yılında C. Balchik

1 Haziran 2010 yılında Cherno More

1 Ağustos 2012 yılında Kaliakra

8 Şubat 2013 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2013 yılında Vitosha

1 Ağustos 2014 yılında Oborishte

1 Ekim 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2015 yılında Botev Ihtiman

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Dob. Dobrich

8 Ağustos 2020 yılında Spartak Varna

12 Ocak 2023 yılında Dob. Dobrich

Yancho Andreev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yancho Andreev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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