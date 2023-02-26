Yandisa Mfolozi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yandisa Mfolozi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yandisa Mfolozi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yandisa Mfolozi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yandisa Mfolozi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yandisa Mfolozi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına - tarihinde katılmıştır. Yandisa Mfolozi'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yandisa Mfolozi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yandisa Mfolozi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yandisa Mfolozi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yandisa Mfolozi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yandisa Mfolozi şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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