Yanela Mbuthuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanela Mbuthuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanela Mbuthuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanela Mbuthuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanela Mbuthuma 23 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Yanela Xolisani Mbuthuma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanela Mbuthuma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yanela Mbuthuma'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanela Mbuthuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanela Mbuthuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanela Mbuthuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanela Mbuthuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Yanela Mbuthuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanela Mbuthuma şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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