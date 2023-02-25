Yanfeng Dong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanfeng Dong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanfeng Dong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanfeng Dong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanfeng Dong 11 Şubat 1996 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 董岩鋒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanfeng Dong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Yanfeng Dong'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanfeng Dong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanfeng Dong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanfeng Dong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanfeng Dong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2014 yılında DL Aerbin

27 Şubat 2015 yılında DL Pro Res.

16 Temmuz 2015 yılında DL Yifang

1 Ocak 2016 yılında DL Pro Res.

1 Temmuz 2016 yılında DL Yifang

Yanfeng Dong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanfeng Dong şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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