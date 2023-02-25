Yang Bai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Bai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Bai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Bai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Bai 6 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 柏杨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Bai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yang Bai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Yang Bai'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yang Bai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Bai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yang Bai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Bai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

Yang Bai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Bai şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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