Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yang Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yang Liu 17 Haziran 1995 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘洋 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yang Liu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yang Liu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Yang Liu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Yang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Sintrense

28 Ocak 2015 yılında Cova Piedade

12 Haziran 2015 yılında Oriental Dragon

1 Eylül 2015 yılında Cova Piedade

30 Haziran 2016 yılında Oriental Dragon

1 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

Yang Liu kimdir

Yang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yang Liu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Yang Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 19 numaralı formasıyla 24 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yang Liu nereli

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